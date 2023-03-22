أبناء عبد المالك بوضياف: لا دخل لوالدنا في مشاريعنا

إستجوب قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد استجواب زوجة الوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف “د.ب” هذا بعدما وجهت لهت تهم الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.

حيث أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها وبعد سؤالها من قبل عن تحويل مبلغ 7 مليار سنتيم أكدت أن مصدر تحويل ذلك المبلغ من أجل تمويل مشروع ابنها. قائلة بذلك الأم أو الأب لا يتوانا عن مساعدة أبنائهم، وأضافت بذلك انها ساعدت ابنها من اموالها الخاصة وكلها مبررة.

كما اضافت أنها تملك شقة متكونة من 3 غرف كائنة بحي المحمدية بالدار البيضاء الجزائر سنة 1980. استفاذت منها في إطار توزيع السكن على موظفي قطاع التعليم انذاك.

في حين، تملك فيلا ببوزريعة قامت بكرائها إلى غاية يومنا هذا بمبلغ 50 مليون سنتيم شهريا. ولديها قطع أراضية فلاحية استفادت منها عن طريق ارث تركه لها والدها ببلدية نقاوس ولاية باتنة. مؤكدة انها قامت ببيعها بمبلغ مليار و 200 مليون سنتيم. وان كل ذلك ارث من المرحوم والدها الذي كان ميسور الحال ومرتاح ماديا. بحكم أنه كان يشغل منصب إطار ومكلف بالعلاقات الخارجية مع إفريقيا ثم مع المغرب العربي.

كما اضافت انه سبق وان تم سجنه بسويسرا ،كما كان يملك إرثا أبا عن جد. بالإضافة لوالدتها ايضا، وبخصوص سؤالها من طرف القاضي عن الممتلكات التي تملكها بالخارج انكرت ذلك. و اجابت بانها لا تملك أي ذمة عقارية خارج الوطن. وأنها تملك حسابين بنكيين لا تتذكر رقمهما مفتوحين على مستوى بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة بنك بسطاوالي. الأول بالعملة الوطنية رصيده فارغ. أما الثاني بالعملة الصعبة رصيده حوالي 100 أورو حساب بنكي مفتوح على مستوى الصندوق الوطني للتوفير وكالة الشراقة .

هذه هي التهم الموجهة لهما

و بعد استجواب ابناء عبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق كل من (ب.ه) ،و (ب.ز) اللذان وجهت لهما تهم الإخفاء والتستر عن الأموال غير مشروعة ناتجة عن جرائم الفساد. حيث أنكرا ذلك و صرحت الابنة الكبرى أنها ليس لديها أي علاقة بالشركات التي يمتلكها شقيقها مضيفة بذلك شركة “سكاي فارما” تعد وحدة لإنتاج الأدوية. وكانت فكرة عائلية قبل ما يتقلد والدي منصب وزير الصحة أما باقي الشركات. ليس لدي أي علاقة بهم “كما انكرت تدخل والدها الوزير في حصولها على القطعة الأرضية.

وانها تحصلت على اعتماد فتح صيدلية سنة 2009 في منطقة نائية النائية بزرالدة دون أي تدخل من والدها. وأنها أنشأت شركة ‏SARL HUMAN PHARMACEUTICAL رفقة اخيها ونظرا لعدم قدرتهما على انجاز المشروع اقترح شقيقها زكرياء إدخال شريك ثالث وهو صديقه المسمى “ن.ي”. الذي كان يزاول معه الدراسة ببريطانيا، باعتبار أن هذا الأخير كانت لديه إمكانيات من شأنها أن تمنح دفعة لانجاز المشروع كونهم تعطلوا في انجازه لوجود عراقيل مالية وإدارية إلا أن المشروع لم يكتمل إلى حد يومنا هذا”.

ابن الوزير ينكر

كما انكر ابن الوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف المدعو زكرياء انكار كل ما نسب له من تهم. و اضاف ان والده لا دخل له في مشاريعه و أموره المهنية وحتى الشخصية.

و انه قام بتأسيس شركة “‏HUMAN PHARMACEUTICAL ” برفقة أخته وهي وحدة متخصصة في صناعة المواد الصيدلانية. وأنه من عرض على شقيقته إدخال شريك ثالث في الشركة وهو زميله السابق في الدراسة (ن.ي) نظرا لحالته المادية الجيدة. كون والده صاحب مؤسسة بناء وترقية عقارية و يمكنه تقديم دفعة لانجاز المشروع، وفعلا قام زميله (ي.ن) بإبداع أموال في حساب الشركة. حيث كان المبلغ الأول بقيمة 4 مليار سنتيم وهذا في سنة 2016 من أجل إنفاقها في بدء الأشغال. كما أودع أيضا مبلغ ثاني بقيمة 4 مليار مليار سنتيم أيضا في سنة 2018 أيضا من اجل انجاز أشغال البناء في حساب الشركة. و التي أصبحت تسميتها PHARMA SKY “وبخصوص تحويل مبلغ 6 ملايير ،اجاب زكرياء انه قام بعملية استيراد للمكملات الغذائية .