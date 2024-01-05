أبها السعودي ينفي نيته في ضم بوزوق

نفت إدارة نادي أبها السعودي، نيتها في التعاقد مع الجزائري، يسري بوزوق، المتألق في الدوري المغربي رفقة نادي الرجاء البيضاوي.

وكانت تقارير سعودية، قد ربطت خريج مدرسة أتليتيك بارادو. بنادي أبها، وذلك، بعد تصريح رئيس الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، لـ”الرياضية” السعودية، وتأكيده اقتراب أحد لاعبيه من دوري “روشن”.

وكشف موقع “ميديا 90” المغربي، اليوم الجمعة، بأن رئيس أبها، أحمد الحديثي، نفى رغبة الفريق في التعاقد مع بوزوق، وأيضا الأخبار التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين الطرفين.