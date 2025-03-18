أبواب مفتوحة في الجامعات لمترشحي باك 2025 بداية من هذا التاريخ

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المؤسسات الجامعية لمترشحي شهادة البكالوريا دورة 2025.

وحسب التعليمة التي وجّهتها الوصاية لمديري المؤسسات الجامعية، فإن العملية تأتي تحسبا لاستقبال حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025، بعنوان السنة الجامعية 2025 2026، حيث يتم الشروع في نشر الاعلانات و موقعها الرسمي، وذلك قبل تاريخ 30 أفريل 2025.

وحسب الوزارة، فإن هذه الأبواب تُنظّم على شكل زيارات افتراضية للمؤسسة الجامعية والتي ستمكن المترشح لشهادة البكالوريا. من التعرف على، مختلف هياكل المؤسسة الجامعية، لاسيما عروض التكوين المضمونة بما فيها الجديدة في الطور الأول. إضافة إلى تعرفه على فرص تشغيلية للخرجين حسب الشعب والتخصصات.

وكذا عناصر النظام البيئي المساعدة على مرافقة الطالب في إطار مشروعه المهني الشخصي. مدعّمة بالتجارب والقصص الناجحة للمتخرجين في المؤسسة الجامعية الذين انشأوا مؤسساتهم الاقتصادية.

كما يمكن للمؤسسات الجامعية في هذا السياق الاستعانة بأدوات تكنولوجية متقدمة.