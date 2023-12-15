أبوعبيدة: أمريكا تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى

قال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة ان الإدارة الأمريكية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى.

وفي كلمة القاها اليوم قال ابوعبيدة أن المقاومة تقاتل قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات .

وأاكد الناطق باسم كتائب القسام أن 70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة. المقاومة نفذت كمائن محكمة ضد قوات راجلة للعدو بالاستدراج أوالرصد

وأضاف أبوعبيدة بالقول أن “مجاهدونا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ”.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام تمكن المقاومة في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية. كما أكد أن التحام مجاهدينا مع قوات الاحتلال كشف كم هو جيش واهن وجبان.

وتاسف أبو عبيدة لأن العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جليه.