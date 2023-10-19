أبوعيطة: “أشكر الشعب الجزائري..الفلسطنيين موحدين في هذه المعركة ولن ينفردو بأهلنا في غزة”

شكر السفير الفلسطيني بالجزائر فايز أبوعيطة الدولة الجزائرية والشعب على الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطينية.

وخلال نزوله ضيفا على تلفويون النهار قال فايز أبوعيطة “أشكر مشاعر الجزائريين اتجاه فلسطين حقيقية وكأنهم يعيشون بيننا”.

وتابع السفير الفلسطيني بالجزائر في ذات السباق “أشكر الشعب الجزائري والدولة الجزائرية من أعماقي قلبي”.

وأكد فايز أبوعيطة حصريا لتلفزيون النهار أن الشعب الفلسطيني موحد في هذه المعركة ولن ينفردو بأهلنا في غزة. وجدد ان السفير الفلسطيني أن كل الشعب الفلسطيني في خندق واحد ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتحرر.

وصرح السفير أن القصف في غزة مستمر برا بحرا وجوا لا يتوقف .