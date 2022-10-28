أبو الغيط: الجهد العربي يحتاج لتمويل عربي والمال موجود

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، إن جائحة كورونا أفرزت تداعيات خطيرة. يصعب على أي دولة مواجهتها منفردة.

وأشار أبو الغيط خلال إلقاءه كلمة في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية أن الاوضاع المستجدة. تدفع الى إعادة النظر في آليات العمل العربي المشترك.

ودعا أبو الغيط إلى دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ماليا وسياسيا.

كما توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بتهنئة الجزائر لتسلمها رئاسة الدورة العادية للقمة العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجهد العربي يحتاج لتمويل عربي والمال موجود.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأوضاع المستجدة تدفع إلى إعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك.

كما شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للاستجابة الإنسانية. في حالات الجوائح والكوارث والأزمات وتعزيز الأمن الغذائي العربي.