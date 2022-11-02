أبو الغيط: قمة الجزائر ناجحة بكل المقاييس وأكثرهم من حيث مستوى التمثيل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة الجزائر ناجحة بكل المقاييس وأكثرهم من حيث مستوى التمثيل.

وأشار أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. إن القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 اخرين كان تمثيلهم عالي جدا. فهذه القمة هي اكثر القمم العربية نحاجا واكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.

وأضاف أبو الغيط “نحن نحاول في اجتماعات وزارية ان نقر ما سبق اصداره من قرارات في سطر واحد. والاجتماعات الوزارية تبنت هذا الاجماع”.

وقال الأمين العام للجامعة العربية “هناك احساس بأن المجتمع العربي قادر على التفاعل مع العالم ككتلة. أعدت ورقة نحو استراتيجية للأمن الغذائي”.