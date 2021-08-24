أبو الغيط يدعو إلى ضرورة الحفاظ على ضبط النفس بين المغرب والجزائر

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحفاظ على ضبط النفس بين المغرب والجزائر.

وفي بيان له أصدر ساعات بعد إعلان الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قال أبو الغيط، إن “الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وندعوهما لضبط النفس.”

قبل أن يضيف الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلا:”الأمل معقود على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ مصالح واستقرار الجزائر والمغرب.”