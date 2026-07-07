 أبو تريكة يشيد بأداء مصر: “بطل العالم لابس أحمر وأسود.. وميسي ولا في دماغنا!”

أشاد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري خلال الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، معتبرًا أن “الفراعنة” ظهروا بشخصية قوية واستحقوا التقدم في النتيجة.

وخلال تحليله للمباراة في استوديو شبكة بيين سبورت، قال أبو تريكة: “عزيزي المشاهد، بطل العالم لابس أحمر وأسود، يا سلام على الشخصية والبداية القوية، شوط نموذجي”.

وأضاف في إشادة واضحة بعزيمة اللاعبين: “عزيزي المشاهد، بطل العالم لابس أحمر وأسود، بدون خوف… ميسي ولا في دماغنا، هي دي شخصيتنا”.

وجاءت تصريحات أبو تريكة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المصري، والذي أنهاه متقدمًا بهدف دون رد، وسط انضباط تكتيكي وتألق لافت للاعبين أمام بطل العالم.