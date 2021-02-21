أبو جرة سلطاني: المؤسسة العسكرية خط أحمر.. وخطاب الرئيس فكّك الكثير من الألغام

قال أبو جرة سلطاني رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أن عقيدة الجيش الوطني لا تختلف عن عقيدة جيش التحرير الوطني.

وأوضح أبو جرة سلطاني، أن مهمة الجيش دستورية وتتمثل في حماية الحدود والوحدة الوطنية وهو خاضع للدولة وسلطة الشعب.

وكشف في ذات السياق، أن الجيش الوطني من المستحيل أن يتلقى تعليمات أو إلتماسات من جهات أجنبية للتدخل في شؤون الغير.

وأوضح أن هذه الإدعاءات جاءت بعد إعلان الرئيس 22 فيفري يوما لتلاحم الجيش مع شعبه.

وتابع يقول:”أن الذين يصطادون في المياه العكرة عليهم، أن يناموا كثيرا للإستيقاظ على حلم جميل مثلما تمنوه”.

وقال أبو جرة سلطاني، أن الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية والدستورية خط أحمر لا يمكن المساس به.

وبخصوص خطاب الرئيس، كشف سلطاني، أنه لم يكن مجرد خطاب بل هو خارطة طريق لإعادة بناء الجزائر الجديدة.

كما أن خطاب الرئيس فكّك الكثير من الالغام والأوهام خاصة عندما كان غائبا، لبناء دولة يتلاحم فيها الجميع.