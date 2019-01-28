أبو جرة سلطاني: “مدلسي قدّم لي الدعم عندما كنت على رأس وزارة الإحصاء والاستشراف”

ترّحم الوزير الأسبق أبو جرة سلطاني ، على المرحوم الوزير الأسبق ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

وأشاد أبو جرة في تصريح ل”النهار”، بخصال المرحوم الذي ُعرف عليه بالكفاءة العالية وتكيفه مع كل الظروف التي عاشتها الجزائر.

كما أشار المتحدث، أنه تلقى الدعم الكبير من طرف مراد مدلسي عندما كان على وزارة الاحصاء والاستشراف سنة 1997،

بتقديم له الأفكار الاستشرافية .

وكشف أبو جرة انه حج رفقة المرحوم الى البقاع المقدسة سنة 2006 ،وتميّز بصمته قلة كلامه طيلة الرحلة .

كما قال الوزير الأسبق أنّ المرحوم كان يُولي أهمية كبيرة للصداقة حيث كان في كل مرة يتصل بإصدقائه ومعارفه.