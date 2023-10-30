أبو حمزة لأهالي الأسرى الصهاينة.. “قيادتكم تخدعكم”

قال الناطق بإسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم في خطاب لأهالي الأسرى الصهاينة.. “قيادتكم تخدعكم”.

كما اكد الناطق بإسم سرايا القدس أن المقاومة تسجل إنجازات تلو الإنجازات على طريق النصر بالرغم من ان الرشقات الصاروخية لم تتوقف على مدن الاحتلال وما يسمى غلاف غزة.

كما أن رشقات المقاومة الصاروخية جاءت ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين. وهذا رؤغم أن العدو يحاول رسم صور وهمية لمحاولات التقدم البري ونعلم تماما أهداف ذلك.

وتابع أبو حمزة “أيا جيش الهزائم وقوافل الجرذان أخبروا قادتكم بالذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون واليوم في حي الزيتون” ..”استدرجناكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. ومرة أخرى تقدموا إنا والله بكم متربصون”.

واشار أبو حمزة في ذات الخطاب إلى ان معركة طوفان الأقصى ستتواصل وقال أن معركة طوفان الأقصى متواصلة ومعنا شعبنا الفدائي الذي ما يزال ينشد أسمى معاني الفداء والتضحية. وأضاف ان الشعب الفلسطيني يتخندق بكل أطيافه وينهض من تحت الركام شهيدا رافعا إشارة النصر أو ناجيا يهتف للمقاومة في صورة تؤرق الصهاينة.

وفضح الناطق باسم سرايا القدس أعمال الإحتلال الصهيوني قائلا: الصهاينة عملوا كثيرا على فصل المقاومة عن حاضتنها الشعبية لكنهم فشلوا. كما ان تداعيات معركة طوفان الأقصى بدأت تظهر جليا فقيادات العدو أصبحت توزع الاتهامات بالإخفاق فيما بينها

ونؤكد أن نتائج المعركة على المستوى الاستراتيجي ستشهد تحولا على كافة المستويات وفي كل الاتجاهات

ووجه الناطق باسم سرايا القدس رسالة لأهالي الأسرى الصهاينة.. قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم هربا من دفع الثمن.. عدد من الأسرى في قبضتنا قد فارقوا الحياة وأصبحوا في عداد القتلى نتيجة هذه المغامرات وبسبب القصف .

وإختتم ابو حمزة ان هذه المرحلة هي مرحلة مقارعة العدو في الميدان ولن نسمح له باستغلال المفاوضات لتحقيق بعض أهدافه الميدانية في قطاعنا.