أبو حمزة: “لو إجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا”

قال المتحدث بإسم سرايا القدس “أبو حمزة” لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء مهما طالت المعركة.

وفي كلمة القاها اليوم أكد “أبو حمزة” ثبات مقاتلينا في كافة محاور القتال ونعلن مسؤوليتنا عن تدمير عشرات الآليات.

كما كشف المتحدث باسم سرايا القدس قصف المدنيين هو حال الجبناء العجزة حينما يتجرعون الهزيمة على أيدي الثابتين في أرضهم.

وفي ذات الكلمة أعلن “أبو حمزة” وبكل وضوح أن المعركة اليوم ليست معركة القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى بل تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وتابع”أبو حمزة” بالقول أمام الوضع المأساوي والحصار الظالم، نقول لشعبنا إننا نعيش ظروفكم ونتجرع ألمكم، ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر بكثير مما نعيشه من ظلم واضطهاد. ونحن نخوض حربا مفتوحة مع العدو الصهيو-أمريكي.

ويخصوص المجرم نتنياهو قال المتحدث باسم سرايا القدس ان الأرعن الدجال نتنياهو يعرف مصيره بعد الحرب وهو يعمل على المراوغة للبقاء في سدة الحكم.

وإختتم “أبو حمزة” كلمته برسالة للصهاينة قال فيها ” لو اجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا”. و”نحن ندافع عن المسجد الأقصى بالنيابة عن أمة المليار”.