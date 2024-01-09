أبو حمزة : من أراد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه

قال الناطق العسكري بإسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمة القاها: “ما زلنا نواصل معركة الشرف والصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل”.

وأكد أبو حمزة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته أقوى وأكبر من محاولات التصفية البائسة. كما أن هدف العدو المعلن بالقضاء على المقاومة لا يتحقق

واضاف الناطق العسكري بإسم سرايا القدس أنه ما يحدث في الميدان اكبر بكثير من ان توثقه كاميرات المقاومة. تايع قائلا: “لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان”.

ووجه أبو حمزة رسالة لنتياهــو قائلا: “لن يكـون فــي نهـــــايــــة المطاف أمام نتياهــو إلا التسليـــم بما يقضـي به الميدان”.

وكشف أبو حمزة عن إسقاط طائرة استطلاع للاحتلال في خان يونس وكما تم إطباق على معلومات مهمة فيها وسنعرض لاحقا ما يؤكد ذلك.

وحذر أبو حمزة المستوطنين بأن نتنياهو يبيعكم الوهم والسراب.

في الاخير جدد أبو حمزة انه لاعودة ولاإستقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب. فمن أراد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه

وختم أبو حمزة بتوجيه تحية إلى المقاتلين في جنين وطولكرم وكل الضفة الغربية الذين حولوا جيبات الاحتلال إلى خردة في حي الجباريات بجنين.