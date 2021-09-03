أبو ظبي تلغي الحجر الصحي على الوافدين الملقّحين ابتداءً من يوم الأحد

كشفت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبو ظبي على إلغاء الحجر الصحي وإعتماد إجراءات سفر خاصة بالسياح الملقّحين القادمين إلى الإمارة من خارج الدولة، وذلك ابتداء من الأحد المقبل الموافق لـ 5 سبتمبر 2021. حسب ما نقله مكتب أبو ظبي الإعلامي.

وأوضحت، لجنة إدارة الطوارئ والأزمات، أنه على جميع السياح الملقّحين قبل السفر إلى الإمارة تسجيل شهادة التلقيح في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما يتعين عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف استُلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

وأكّدت ذات اللجنة، أنه على السياح الملقحين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص” بي سي آر” إضافي في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح الملقحين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص إضافي في كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

كما يطبق البروتوكول على السياح الملقحين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاحات كوفيد-19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والذين تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق.