أبو عبيدة: استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام “أبو عبيدة”، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا من إخراج 1000 آلية عسكرية صهيونية عن الخدمة خلال 100 يوم في غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة هي الأولى له بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، “أن المقاومة الفلسطينية كبدت العدو وما زلت تكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر.”

وأضاف الناطق باسم كتائب عز الدين القسام:”جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام.”

وأكد أبو عبيدة أن “معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.” مشيرا إلى أن “أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة.”

وتابع :”العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا”، مؤكدا ان “مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية وعلى الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم”.

وواصل: “من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة”.

وحيا أبو عبيدة في آخر كلمته المقاومة في لبنان واليمن والعراق ونعى شهداءهم، واكد “جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة”.