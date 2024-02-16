أبو عبيدة: خسائر أسرى الاحتلال الصهيوني باتت كبيرة جدا

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام “ابو عبيدة” ، اليوم الجمعة، إن عناصر المقاومة توقع في صفوف جيش الاحتلال خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الأسرى الصهاينة بقطاع غزة باتت كبيرة جدا رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم.

وأوضح أبو عبيدة، أن كتائب القسام تواصل تكبيد الاحتلال خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.

اين يدمرون مدرعاته ويوقعون جنوده في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية، وكلما ظن أنه بات آمنا خرج له مقاتلونا من حيث لا يحتسب.

واكد ذات المتحدث، إن ما تبثه المقاومة من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مقاتلوها في الميدان، مشيرا إلى أنه يتم تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب ميدانية وأمنية معقدة.

وتابع ابو عبيدة، أن الآلاف من مقاتلي القسام في تأهب دائم ولا يزالون يخوضون معارك في كافة مناطق التوغل بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، وهم مستمرون حتى خروج آخر جندي من غزة.

وبشأن ما يعلنه جيش الاحتلال من إنجازات ميدانية، قال هذا الاخير، إن كتائب القسام ليست معنية بالتفنيد التفصيلي لمزاعمه وأكاذيبه في الميدان، فهو لا يحظى بثقة القريبين منه فضلا عن غيرهم، وإن ما يبثه من تصريحات وأرقام ليس إلا دعاية كاذبة سيثبت المستقبل القريب والبعيد وهمه وأكاذيبه فيها.

يذكر أن آخر مرة تحدث فيها الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، كانت منذ شهر حين خرج بالصوت والصورة في 14 جانفي الماضي.