أبو عبيدة: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، “إن العدو الصهيوني لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية وسنخاطبه باللغة التي يعرفها.”

وفي تسجيل صوتي، أضاف أبو عبيدة: “قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني ونعلن أن كل استهداف للمدنيين في بيوتهم سنقابله بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا.”

وتابع الناطق العسكري باسم كتائب القسام: “سنقوم مضطرين ببث عمليات إعدام الرهائن المدنيين بالصوت والصورة لنحمل العدو الصهيوني أمام العالم مسؤولية هذا القرار”. مشيرا إلى ان “الكرة الآن في ملعب العدو الصهيوني وقد أعذر من أنذر.”

وأردف “لقد تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي همجي بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقرّرنا أن نضع حدّا لهذا”.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم الثالث على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وتشير أخر التقديرات إلى مقتل ما يقارب 1000 من صفوف الاحتلال الذي لا يزال يواصل شن غاراته الهمجية على مناطق مختلفة من قطاع غزة مما رفع حصيلة الشهداء إلى 508 شهيدا و2800 جريحا، إضافة إلى إلحاق دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.