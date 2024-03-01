أبو عبيدة يعلن مقتل 7 من أسرى الاحتلال نتيجة القصف الصهيوني

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، عن مصير عدد من الأسرى الصهاينة.

وقال أبو عبيدة، في بيان، إنّه سبق أن أعلنت المقاومة انقطاع الاتصال بعناصر القسام الذين يحرسون عدداً من أسرى الاحتلال في قطاع غزة، مرجحاً أن عددا من الأسرى قتل نتيجة القصف الصهيوني.

واضاف هذا الاخير، انه بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد لكتائب القسّام استشهاد عدد من مجاهديها.

ومقتل 7 من أسرى الاحتلال في القطاع، نتيجة القصف الصهيونيّ، مؤكداً أنّ من الأسرى ، الذين قتلهم القصف هم : حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر.

واكد أبو عبيدة أنّ المقاومة ستعلن لاحقاً أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هوياتهم.

وتابع ذات المتحدث، ان عدد أسرى الاحتلال، الذين قتلوا نتيجة العمليات العسكرية لـجيش الاحتلال في قطاعِ غزة، قد يتجاوز 70 أسيرا.

مضيفاً أنّ المقاومة حرصت طوال الوقت على المحافظة على حياة الأسرى، في مقابل وضوح تعمّد قيادة الاحتلال قتل أسراها من أجل التخلص من هذا الملف.

وشدّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام على أنّ الثمن الذي سيأخذونه في مقابل 5 أو 10 أسرى أحياء هو الثمن نفسه، الذي كانوا يأخدونه في مقابل جميع الأسرى، لو لم تقتلهم عمليات قصف الاحتلال.