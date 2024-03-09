أبو عبيدة يكشف هويات 4 أسرى صهاينة جدد قتلهم قصف الاحتلال على غزة

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم السبت، عن أسماء الأسرى الصهاينة الـ4 المتبقين، من أصل الـ7 أسرى الذين قُتلوا من جرّاء قصف الاحتلال على مناطق قطاع غزة كافة.

وأوضح أبو عبيدة، في بيان، اليوم، أنّه بعد الفحص والتدقيق في الهويات تأكد مقتل كل من: إيتسيك الجراط، ألكس دنسيج، رونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت.

وبعد بيان ابو عبيدة، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مقطع فيديو عن هؤلاء الأسرى، مرفقاً بعبارات تحمّل حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى.

وهي: “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال نتنياهو يصر على قتلهم، سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم”، متوجهاً بذلك إلى الجمهور الصهيوني.

ولفت أبو عبيدة في بيان سابق، إلى أنّ عدد أسرى الاحتلال، الذين قتلوا نتيجة العمليات العسكرية لـجيش االاحتلال في قطاع غزة، قد يتجاوز 70 أسيرا.

ومضيفاً أنّ المقاومة حرصت طوال الوقت على المحافظة على حياتهم، وذلك مقابل تعمّد قيادة الاحتلال قتلهم من أجل التخلص من هذا الملف.