أبو عيطة: نوايا خبيثة للأمم المتحدثة لعرقلة جهود الجزائر في توفير المساعدات

أشاد سفير فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة، بأهمية حضور الجزائر على المستوى الدولي لقيادة وخوض معركة ديبلوماسية بمجلس الأمن نصرة للقضية الفلسطينية. وذلك بشهادة الدول الشقيقة الداعمة لهذه القضية العادلة.

وأشار السفير لدى حلوله في برنامج ضيف الدولية بإذاعة الجزائر الدولية، إلى وجود تعاون مكثف بين الجزائر وتلك الدول الشقيقة لإخضاع الكيان الصهيوني بوقف فوري لعدوانه على قطاع غزة. مشيرا إلى بوادر هذا التعاون من خلال إجتماعات بين الوفود الجزائرية ونظيراتها من هذه الدول الشقيقة في مجلس الأمن.

وذكر السفير الفلسطيني بدعوة الجزائر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهدف تفعيل وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما ندد أبوعيطة بنوايا خبيثة للولايات المتحدة الى عرقلة جهود الجزائر على المستوى الدولي في توفير المساعدات. مع عرقلة كل مشاريع المطالب المقدمة الى مجلس الأمن بخصوص وقف العدوان الصهيوني.