أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند خلال الـ 72 الساعة الماضية

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة أن المجاهدين تمكنوا من تدمير خلال الـ 72 الساعة الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند.

وفي خطابه اليوم قال ابو عبيدة انه تم إستهداف قوة راجلة بعبوات مضادة للأفراد يوم السبت وأوقعوا فيها إصابات محققة وسمعوا صراخ العدو واستغاثاته.

كما لا يزال مجاهدونا حتى الساعة يخضون اشتباكات ضارية في محاور تقدم الاحتلال.

وصرح أبو عبيدة أن معظم الاستهدافات بقذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي والشواظ والتاندم 85 في الشيخ رضوان وبيت لاهيا والزيتون والتوام. كما تم تنفيذ عدداً من العمليات النوعية التي أوقعت قتلى بشكل مباشر.

وتمكنت قوة من نخبة القسام مؤلفة من 25 مجاهداً بالهجوم على تحصينات العدو في مشفى الرنتيسي وقتلوا 4 جنود واستشهد مجاهد واحد فقط من كتائب القسام خلال الإغارة في مشفى الرنتيسي ومحيطه وعاد ال 24 لقواعدهم بسلام يضيف ابوعبيدة.

عاجل | أبو عبيدة: استهدف مجاهدونا قوة راجلة بعبوات مضادة للأفراد يوم السبت وأوقعوا فيها إصابات محققة وسمعوا صراخ العدو واستغاثاته

وأضاف أبوعبيدة لقد كمنت قوة القسام لانتظار قوة النجدة واشتبكوا معها وأوقعوا عدداً كبيراً لا يقل عن 7 قتلى، وعادوا المجاهدون لقواعدهم بسلام.