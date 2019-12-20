أب بريطاني يقتل إبنه الرضيع لـ”غيرته منه”

تجرّد أب من إنسانيته، مرتكبًا أبشع جريمة ممكنة، في حق طفله الرضيع، حديث المولودة، كما طعن زوجته عدة طعنات وهرب.

وتمكنت السلطات البريطانية في وقت لاحق من القبض عليه، وقضت محكمة في شمال البلاد بسجنه مدى الحياة، بحسب ما أفادت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الجمعة.

ووقعت الجريمة في مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد نحو أسبوعين عن ولادة الطفل أندري.

ويقول المحقق الّذي تولى القضية إنّ، الزوج، دينس بيتولا، صاحب الـ27 عامًا، طعن زوجته 6 مرات، كما طعن الطفل الذي كان نائمًا بمنزلهما في نورث تينسايد شمال بريطانيا.

وأصيبت الأم وإبنها بجروح خطيرة، ورغم ذلك تمكنت من الإتصال بخدمات الطوارئ، التي هبت لنجدتهما، وتوفي الإبن لاحقا في المستشفى بعد أربعة أيام.

وعندما سأل المحققون القاتل، الذي يعمل في مطعم وجبات سريعة، لماذا أقدم على جريمته الشنعاء، قال بنبرة تخلو من المشاعر: “لقد قتلتهما”.

وحسب الشرطة، فقد إزدادت العلاقة سوءًا بين الزوجين، بعد ولادة إبنهما، الذي إعتبره والده منافسًا له، بسبب الإهتمام الكبير الّذي تبديه الأم لرضيعها.

وقال المحقق: “لم يكن دينس يعتبر المولود إبنًا له، بل عدّه منافسًا له، وبسبب الأنانية والغيرة قتل الرضيع”.