أب لثلاثة أطفال يقتل زوجته الموظفة بالمستشفى العسكري بطعنتي خنجر

الجريمة وقعت في منزلهما العائلي بعلي منجلي في قسنطينة

اهتز، صبيحة أمس، سكان عمارات حي الاستقلال بالوحدة الجوارية رقم 9 في علي منجلي بقسنطينة، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة ربة بيت، في العقد الرابع من العمر، بعدما تعرضت لطعنتي خنجر على يد زوجها داخل منزلهما العائلي.

وحسبما أكدته مصادر مطلعة لـ«النهار»، فإن الجريمة التي وقعت في المنزل العائلي للجاني والضحية، سجلت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، أين نشب خلاف بين الجاني، وهو بطال، مع زوجته، وهي عاملة نظافة بالمستشفى العسكري وأم لثلاثة أطفال. وسرعانما تطور الخلاف الأُسري بين الزوج وزوجته، إلى جريمة قتل، حيث قام الزوج بحمل سكين مطبخ وغرزه في جسد زوجته مرتين.

وكانت الثانية غائرة، حيث بقي الخنجر مغروسا في جسدها إلى حين وصول مصالح الحماية المدنية وأعوان الشرطة العلمية إلى موقع الجريمة. وقد باشر محققو الشرطة معاينة جثة الزوجة الضحية بموقع الجريمة، قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى «الدكتور بعد القادر بن شريف» في المدينة الجديدة، في حين جرى توقيف الجاني وتحويله للتحقيق بمقر الأمن الحضري الخارجي الثاني، لاستجوابه حول ظروف وملابسات هذه الجريمة الشنعاء.

وقالت مصادر لـ«النهار»، إن ملابسات وأسباب الجريمة تعود إلى خلافات شبه يومية بين الزوجين اللذين عادة ما كان صراخهما يتعالى من وراء جدران الشقة التي يقطنان بها، بسبب مشاكل عائلية مجهولة الأسباب، وهو ما من شأن التحقيقات الأمنية الجارية حاليا التحقق منه، قبل تقديم المعني للمثول أمام الجهات القضائية بمحكمة الخروب.