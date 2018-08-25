أب يرمي ولديه في الوادي.. بسبب المخدرات

هزت جريمة قتل اقترفها أب في حق ابنيه وجدان كل من اطلع على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قام الاب “محمود” بإلقاء ابينه “محمد”صاحب الـ4 سنوات و”ريان” صاحي الـ3 سنوات بوادي النيل.

وكشفت النيابة العامة في مصر، أن الأب هو من قتل طفليه ريان ومحمد رميًا في وادي بمحافظة دمياط.

بسبب ضياع تركته التي ورثها عن والده والمقدرة بحوالي 1.5 مليون جنيه على علاقاته النسائية المتعددة.

وتعاطيه المخدرات بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على اتزانه العقلي وتفكيره، ودفعه لهذه الجريمة دون أن يعلم.

جاء ذلك بعدما واجهت النيابة المتهم بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالجسر الذي ألقى من أعلاه الطفلين.

ويقبع الأب “محمود” في السجن على ذمة التحقيق في القضية التي هزت المجتمع المصري.