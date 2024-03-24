أثناء تدرب قوة من “غولاني” عائدة من غزة.. “حزب الله” يعلن استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي الصهيوني
أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم، استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في “يوآف” وثكنة “كيلع” (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا.
وحسب بيان “حزب الله”، فلقد كانت تتدرب هناك قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة.
وجاء في البيان:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من صباح يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا.”
وكانت وسائل اعلام عبرية، ذكرت ان 50 صاروخا أطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 منها فقط.
كما لفتت إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في “الجولان” بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.