أثناء تدرب قوة من “غولاني” عائدة من غزة.. “حزب الله” يعلن استهداف مقر قيادة الدفاع ‏الجوي  الصهيوني

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم، استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في “يوآف” وثكنة “كيلع” (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.

وحسب بيان “حزب الله”، فلقد كانت تتدرب هناك قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة.

وجاء في البيان:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من صباح ‏يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.”

وكانت وسائل اعلام عبرية، ذكرت ان 50 صاروخا أطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 منها فقط.

كما لفتت إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في “الجولان” بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.