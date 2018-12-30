أجواء باردة وأمطار متفرقة على المناطق الشرقية غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن آخر يوم من السنة الجارية أجواء باردة وصافية وأمطار متفرقة على الولايات الشرقية.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة على المناطق الغربية والوسطى الضباب مرفوق بسحب سفلى.

خلال الصبيحة خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم.

بينما على المناطق الشرقية فالأجواء مغشاة بسحب سفلى والضباب خلال الصبيحة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

كما أن هذه السحب ستميز المناطق الساحلية، والداخلية وكذا الهضاب العليا مع أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية طيلة النهار.