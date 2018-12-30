أجواء باردة وأمطار متفرقة على المناطق الشرقية غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن آخر يوم من السنة الجارية أجواء باردة وصافية وأمطار متفرقة على الولايات الشرقية.
وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة على المناطق الغربية والوسطى الضباب مرفوق بسحب سفلى.
خلال الصبيحة خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم.
بينما على المناطق الشرقية فالأجواء مغشاة بسحب سفلى والضباب خلال الصبيحة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.
كما أن هذه السحب ستميز المناطق الساحلية، والداخلية وكذا الهضاب العليا مع أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية طيلة النهار.
على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وتندوف.
الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية تصل إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال.
أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 15 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية.
وما بين 15 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.
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