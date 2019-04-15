أجواء حارة ودرجات حرارة تصل إلى 35 درجة على الولايات الشمالية اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء صافية ومشمسة بعد انقشاع ضباب الصبيحة، مع درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مشمسة وصافية على العموم.

غير أن بعض السحب ستميز السواحل الشرقية خلال الصبيحة لتتلاشى وتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

في حين على المناطق الجنوبية اجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع رياح غربية تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 21 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية وما بين 20 إلى 33 على المناطق الداخلية ومن 26 إلى 36 درجة بالجنوب.