أجواء حارة ورطوبة عالية على الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة بضباب لتصبح صافية على العموم.

وأضافت ذات ذات المصالح، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا.

كما ستتشكل رعود خاصة على منطقة بشار نحو شمال الصحراء

بينما الرياح على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، تكون شرقية تصل سرعتها إلى 30 كم/سا.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستشهد إرتفاعا لتتراوح من 28 إلى 33 درجة على السواحل.

وتتراوح درجات الحرارة من 27 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية، ومن 33 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.