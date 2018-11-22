أجواء صافية على كامل التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، باستثناء بعض الضباب مع سحب سفلى على أقصى المناطق الغربية خلال الصبيحة.

وستكون الرياح ضعيفة ومتغيرة الإتجاه قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية، ومن متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية على الهضاب العليا.

أما المناطق الجنوبية، تتوقع مصالح الديوان، أجواء صافية على العموم، باستثناء أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وكذا جنوب الصحراء الوسطى، حيث نرتقب أجواء مغشاة غالبا.

وستعرف رياح ضعيفة من متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية على منطقة تندوف وبشار، في حين على باقي المناطق تكون من متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، ليوم الخميس، ما بين 21 الى 23 درجة بالسواحل، و 16 الى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 36 درجة بالجنوب.