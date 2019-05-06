أجواء صافية ومستقرة على كل الولايات الشمالية أوّل أيام رمضان

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية صافية على العموم، مع درجات حرارة معتدلة.

باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز خلال الصبيحة السواحل خاصة منها الوسطى.

بداية من الظهيرة، نرتقب تشكل بعض السحب على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية، تصل إلى 30 كلم/سا على السواحل الشرقية.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي التي ستشهد بعض الرعود خلال الظهيرة.

أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية، باستثناء منطقة بشار التي ستشهد سماء مغشاة جزئيا أواخر النهار.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا لتصل إلى 40 كم/سا أحيانا على

الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 30 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.