أجواء صيفية وحارة على هذه الولايات اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة بسبب ارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية على العموم، باستثناء بعض السحب خلال الصبيحة.

بداية من الظهيرة، سحب عابرة على الهضاب العليا، مع خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

لتبقى الأجواء حارة على المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 كم/سا قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

على المناطق الوسطى والشرقية أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى على المناطق الداخلية.

مع أجواء حارة على المناطق الساحلية وكذا المناطق الداخلية الوسطى الغربية.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 كم/سا، قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على منطقة الواحات، شمال الصحراء.

درجات الحرارة ستعرف إرتفاعا بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

حيث ستتراوح ما بين 20 و34 درجة على الولايات الشمالية، ومن 23 إلى 44 درجة على الجنوب.