أجواء متقلبة على الولايات الشمالية طيلة الأسبوع

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء متقلبة ستكون من صافية إلى غائمة وممطرة مع درجات حرارة لطيفة طيلة الأسبوع.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى صافية غدا.

ومتقلبة بالولايات الداخلية تكون ممطرة أحيانا، مع أجواء من مغشاة إلى صافية بالجنوب.

واضافت ذات المتحدثة، أن درجات الحرارة تتراوح من 18 إلى 21 درجة بالولايات الشمالية، ومن 25 إلى 40 درجة بالجنوب.

مشيرة إلى أنه سترتفع درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، مع تساقط الأمطار يوم الأربعاء.