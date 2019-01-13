أجواء مستقرة على الولايات الشمالية بداية من يوم الإثنين

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الإثنين عودة الإستقرار من جديد بعد العاصفة الثلجية التي ضربت الجزائر منذ أيام.

وأضافت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا.

مشيرة إلى أن أغلب المناطق الشمالية ستشهد تحسنا في الطقس غير أن الأجواء تبقى دائما باردة وغير مستقرة على المناطق الشرقية.

أما المناطق الغربية والوسطى تكوين الجليد مع درجات حرارة الدنيا دون الصفر.

في حين ستميز غدا رياح قوية على المناطق الشرقية من سكيكدة إلى أقصى الشرق مع بحر هائج وأمواج عاتية.