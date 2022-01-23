أجواء مستقرة وباردة على الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة على السواحل الوطنية. كما ستكون باردة مع تشكل للجليد على المناطق الداخلية.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الشمالية ستكون مغشاة ببعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي تميز خلال الصبيحة المناطق الغربية، الساحلية منها والداخلية. مع تسجيل سحب سفلى عابرة مع بعض الصفاء. كما ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

درجات الحرارة ستتراوح مابين 13 إلى 15 درجة على السواحل، ومابين 14 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية، وتتراوح مابين 12 إلى 24 درجة على الجنوب الجزائري.