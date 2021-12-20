أجواء مستقرة وباردة على الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية للوطن من صافية إلى مغشاة جزئيا. مع أجواء باردة على الهضاب العليا والمناطق الداخلية.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة على المناطق الشمالية للوطن ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة السهوب.

بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار

والطاسيلي. كما ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية، باستثناء بعض السحب العابرة على الجنوب الغربي للوطن.

أما عن درجات الحرارة القصوى فهي تتراوح مابين 15 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 12 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 15 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

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صفاء وإستمرار الأجواء المستقرة إلى غاية 21 ديسمبر

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستمرار الصفاء والإستقرار في الطقس على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية 21 ديسمبر المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، التي توضع دخول مرتفع للضغط الجوي على الجهة الغربية للوطن. يؤدي إلى استقرار في الطقس. غير أن الولايات الغربية الساحلية و الجنوب الغربي ستشهد بعض الأمطار المتفرقة ليعود الإستقرار من جديد.

أما عن درجات الحرارة فستعرف إرتفاعا طفيفا على الولايات الشمالية. حيث ستتراوح مابين 15 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية. ومن 18 إلى 21 درجة على الولايات الشمالية. كما ستصل إلى 30 درجة على الولايات الجنوبية للوطن.

وتسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة، في غلق عد طرق ولائية ووطنية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وإنجراف التربة.

وحذرت مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.