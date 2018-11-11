أجواء مشمسة وارتفاع في درجات الحرارة غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية أجواءا مستقرة ومشمسة غدا الإثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مستقرة وحارة على الولايات الساحلية الغربية.

والتي قد تصل بها درجات الحرارة 28 درجة مئوية، غير أن الأجواء ستتغير ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي.

من الجنوب الغربي للوطن، يخص شمال الصحراء أين ستكون الأجواء غائمة وممطرة يوم الثلاثاء لتنتقل الأمطار إلى الولايات الساحلية.

ظهيرة يوم الثلاثاء، أين تصبح الأجواء غائمة تتخللها أمطار رعدية.