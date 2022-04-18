أجواء مشمسة و ارتفاع في درجات الحرارة على هذه المناطق

تتوقع مصالح الإرصاد الجوية اليوم الاثنين، أجواء مشمسة و ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الداخلية للوطن.

وذكرت ذات المصالح أن درجات الحرارة لنهار اليوم، ستتعدى 30 درجة، كما أن الطقس سيبقى مشمسا خلال ظهيرة اليوم على أغلب المناطق الساحلية والداخلية والجنوبية، مع تطاير لبعض الزوابع الرملية على الجنوب الغربي.

وبخصوص درجات الحرارة القصوى ستكون مرتفعة وستصل الى 30 درجة على ولايات الشلف غليزان، سيدي بلعباس معسكر، تلمسان ومغنية، و 28 درجة على وهران و 23 درجة بالجزائر العاصمة.

وعن توقعات الوضعية الجوية خلال ليلة اليوم، فالاجواء ستكون صافية، ومستقرة مع تشكل بعض السحب بدون فعالية على غرداية، وورقلة.

وفيما يخص توقعات درجات الحرارة الدنيا المسجلة، ستعرف ارتفاعا نوعا ما مع أجواء دافئة على أغلب المناطق الشمالية.

بالمقابل فإن البحر سيكون قليل الاضطراب مع رياح ضعيفة، بالنسبة للسواحل الغربية حيث لاتتعدى 25 كلم/سا، و 40 كلم/سا على السواحل الوسطى، و30كلم/سا فيما يخص السواحل الشرقية.

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