أجواء ممطرة وباردة بداية من يوم الخميس في هذه المناطق..!

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، تغييرا في حالة الطقس بداية من يوم الخميس، على المناطق الغربية والوسطى.

وحسب ما أفادت به هوارية بن رقطة، للنهار، فإن هذه المناطق ستشهد تساقط أمطار معتيرة، خاصة ليلة الخميس للجمعة، لتزول على المناطق الغربية.

وأضافت المكلفة بالإعلام على مستوى المصلحة، أن الأمطار تستمر بالتساقط في المناطق الوسطى والشرقية، وتكون معتبرة في السواحل .

وستتراوح درجات الحرارة، ما بين 17 إلى 18 درجة في السواحل، و10 إلى 14 بالمناطق الداخلية.

وستتحسن الأجواء تدريجياـ ابتداء من ليلة الجمعة إلى السبت.