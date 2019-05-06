أحداث غير متوقعة في حمل ميغان ميركل

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أحداث غير متوقعة في حمل ميغان ميركل
بقلم خميسة مريم

كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن لدى الأطباء مخاوف جدية أن زوجة الأمير هاري لن تكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي، لذلك يحضرها الأطباء للولادة القيصرية.

حيث من المتوقع أيضا أن تتأخر ولادة الأمير لعدة أيام، بحسب صحيفة “إكسبرس”.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من العائلة الملكة، أنه سيتعين على الأطباء أستخدام العقاقير، التي تحفز الولادة، إذا لم يبدأ المخاض في الأيام المقبلة

كما من الممكن أيضا أن يتم نقل ميغان ماركل، إلى المشفى رغم رفضها، لأنه سلامة وصحة أفراد العائلة المالكة لها أولوية أعلى.

لكن على الأغلب ستلد ميغان في مستشفى، من منزلها الجديد في قلعة وندسور.


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