أحدث إستقالة في البيت الأبيض: ترامب يعلن رحيل نائب وزير العدل الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، قد قدم له إستقالته، مساء أمس الإثنين.

منهيا بذلك عامين من الأضواء المسلطة عليه، بسبب إشرافه على التحقيق في قضية التدخل الروسي في الإنتخابات الأمريكية عام 2017، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

حيث من المرتقب أن استقالة روزنستاين ستفعل في 11 ماي المقبل، بعد أن رشح ترامب جيفري روزين الرجل الثاني في وزارة النقل، ليخلف روزنستاين في منصبه.

ومنه ينتظر روزين موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب نائبا لوزير العدل الأمريكي، بدلا من وليام بار الذي كان يتوقع أن يتولى منصب روزنستاين.