أحدهم أمريكي.. المقاومة تعلن مقتل 3 أسرى خلال عملية النصيرات

كشفت كتائب القسام، اليوم الأحد، إن 3 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قتلوا خلال عملية جيش الاحتلال التي نفذها في قلب مخيم النصيرات وسط القطاع، لاستعادة 4 من أسراه.

وأوضحت المقاومة، في رسالة موجهة للمستوطنين الصهاينة أنه “بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، قد قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية”.

وبثت القسام، صورا للأسرى الذين قتلوا، في فيديو حمل عنوان “حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين”، مؤكدة أنه “لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا”.

كما حمل نهاية الفيديو عبارة “الوقت ينفد” في إشارة إلى تقلص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل مع تزايد أعداد الأسرى الصهاينةالقتلى في غزة جراء القصف المكثف لقوات الاحتلال.