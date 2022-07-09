أحدهم في حالة خطيرة.. هجوم مسلح على جزائريين بمالي
أعلنت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم السبت، عن تعرض سائقي شاحنات جزائريين بمالي. لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية في ضواحي مدينة جاو.
وأفاد بيان وزارة الخارجية أن الهجوم المسلح وقع على الساعة الثانية من صباح يوم 8 جويلية في ضواحي مدينة جاو في مالي.
كما أفاد بيان الخارجية أن المهاجمين طالبوا بالمال. وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية.
وأعلنت الخارجية في ذات البيان، عن إصابة ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أحدهم في حالة خطرة.
كما أوضح بيان الخارجية الجزائري أن أحد المصابين خرج من المستشفى بينما يتواجد الآخران تحت إشراف طبي.
وحسب بيان وزارة الخارجية، تتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.
للإشارة، تراقب السفارة الجزائرية في باماكو عن كثب أوضاع المواطنين الجزائريين.
طالع أيضا:
وزير الخارجية يتحادث مع نظيره السوري وهذا ما دار بينهما
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره السوري، فيصل المقداد.
وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين.
كما أطلع وزير خارجية سوريا رئيس الدبلوماسية الجزائرية على آخر المستجدات في سوريا أمنيًا وسياسيا. فضلا عن الوضع الاقتصادي وكذا الجهود المبذولة لحل الأزمة بصفة شاملة ومعالجة تبعاتها في مختلف المجالات.
كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.
هذا ويقوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع الاستقلال الوطني.