أحدهم في حالة خطيرة.. هجوم مسلح على جزائريين بمالي

أعلنت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم السبت، عن تعرض سائقي شاحنات جزائريين بمالي. لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية في ضواحي مدينة جاو.

وأفاد بيان وزارة الخارجية أن الهجوم المسلح وقع على الساعة الثانية من صباح يوم 8 جويلية في ضواحي مدينة جاو في مالي.

كما أفاد بيان الخارجية أن المهاجمين طالبوا بالمال. وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية.

وأعلنت الخارجية في ذات البيان، عن إصابة ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أحدهم في حالة خطرة.

كما أوضح بيان الخارجية الجزائري أن أحد المصابين خرج من المستشفى بينما يتواجد الآخران تحت إشراف طبي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

للإشارة، تراقب السفارة الجزائرية في باماكو عن كثب أوضاع المواطنين الجزائريين.

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