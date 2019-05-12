أحد مؤسسي “فايسبوك” يدعو إلى سحب البساط من مارك

دعا كريس هيوز، وهو أحد مؤسسي شركة فيسبوك إلى تفكيك الشركة وكبح نفوذ مارك زوكربرغ المتضخم للغاية.

وحذّر ذات المتحدث في مقال نشر في “نيورك تايمز” من نفوذ زوكربيرغ غير المسبوق، معتبراً أنه بلغ حداً أكثر مما يملكه أي شخص آخر في القطاع الخاص أوالحكومة.

وأضاف أن “مارك شخص طيب وجيد، ولكنني غاضب من أنّ تركيزه على النموّ دفعه إلى التضحية بالأمن والكياسة من أجل المزيد من نقرات المستخدمين على *الإعلانات*”.

وهاجم هيوز الطرق التي اتبّعها زوكربرغ للحفاظ على نفوذه ولتغيير اسلوب العمل بشكل أساسي من دون رقابة كافية.

وكتب يقول “إنّه يسيطر على منصّات التواصل الثلاث الرئيسية- فيسبوك وانستغرام وواتس آب – التي يستخدمها مليارات الأشخاص يومياً”.

وتابع أن”مجلس إدارة فيسبوك يعمل كلجنة استشارية أكثر من كونه مشرفاً على المجموعة لأنّ مارك يسيطر على حوالي 60 % من أصوات المساهمين”.

وتابع المؤسس الشريك “نحن أمة تعتمد التقليد في كبح الاحتكارات، بغض النظر عن مدى حسن نية قادة هذه الشركات، أصبح نفوذ مارك غير مسبوق وغير أميركي”.