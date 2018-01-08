أحكام بين البراءة والحبس النافذ في حق 7 موظفين بوكالة تجارية لسونلغاز سكيكدة

أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة، حكما يقضي بإدانة 3 موظفين بينهم موظفة مكلفين بالتحصيل لوكالة تجارية تابعة لسونلغاز، بـ12 شهر حبسا منها 4 نافذة و8 أشهر موقوفة التنفيذ،

عن تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ،

فيما برأت ساحة 4 متهمين وهم مديرة الوكالة التجارية ونائبتها وموظفين اثنين بذات الوكالة،

بينما إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مالية في حق 3 متهمين رئيسيين،

وسنتين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية لمديرة الوكالة التجارية و3 موظفين بالوكالة.

وتعود هذه القضية إلى الشهر الأخير من العام الماضي تم اكتشافها اثر تقرير من رئيس مصلحة المراقبة والتفتيش،

الذي لاحظ وجود ثغرة مالية في عملية تحصيل مستحقات الكهرباء والغاز للزبائن،

حيث تبين بأن المتهمين كانوا يقومون بإلغاء عمليات التحصيل عن طريق تغيير المعطيات الخاصة بنظام تسيير الزبائن، بطريقة مشبوهة أثارت الشكوك، بالوكالة التجارية زيغود يوسف بوسط المدينة.

وأنكر خلال المحاكمة المتهمون التهم المنسوبة إليهم.