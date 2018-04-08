أحكام بين السنة و 5سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية “تالين” بتيبازة 

بعد أسبوع كامل من المداولة قضت محكمة تيبازة اليوم الأحد بعقوبات تتراوح ما بين السنة والخمس سنوات حبسا نافذا.

في حق سبع متهمين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بقرية “تالين” بأعالي جبل شنوة بتيبازة.

فيما برأت الهيئة القضائية نفسها متهمين اثنين من روابط التهم المنسوبة إليهم.

كما أصدرت أيضا احكاما غيابية ىفي حق المتهم الرئيسي “ح محمد ” و شريكه المتواجدين في حالة

فرار.

يقضي بسجنهما لمدة خمس سنوات نافذا و غرامة 500 ألف دج و غرامة مالية ، مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي ضدهما.

وأقرت المحكمة تعويضا ماليا للطرف المدني المتضرر في القضية، المتمثل في مصالح ولاية تيبازة يقدر ب10 ملايين دج.

والجدير بالذكر أن القضية توبع فيها 7 متهمين موقوفين ،بتهم تكوين جمعية أشرار، والنصب والاحتيال

النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون اعتماد.

و جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة” و “جنحة التعدي على ملكية عقارية.