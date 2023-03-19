باتنة.. أحكام بين 10 و20 سنة سجنا ضد 4 أشخاص لتورطهم في المضاربة

قضت محكمة باتنة بعقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق 4 أشخاص بسبب تورطهم في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية، حسب ما جاء يوم الأحد في بيان صادر عن ذات المحكمة.

واستنادا إلى ذات البيان، فإنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، قد تمت متابعة 04 متهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة. وذلك طبقا لنص المادة 12 و13 من القانون 21/15 عن طريق إجراءات المثول الفوري.”

وبعد المحاكمة -يضيف البيان-، صدر حكم قضى بإدانة المتهمين (02) الحاضرين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 10 سنوات نافذ ومليونين دج غرامة نافذة مع الامر بالايداع بالجلسة لكل واحد منهما.

فيما تمت ادانة باقي المتهمين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 20 سنة حبس نافذ. ومليونين دج غرامة نافذة مع اصدار امر بالقبض ضدهما مع الامر بمصادرة السلع المحجوزة ونشر الحكم وتعليقه. وكذا الامر بالشطب من السجل التجاري للمتهمين و الامر بالغلق النهائي لمحل الجريمة ( المستودعات) .

وذكر المصدر نفسه، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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