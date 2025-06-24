أحكام تصل إلى 6 سنوات حبساً نافذاً لعصابة تبيع “فيزات” وجوازات سفر مزورة

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء عقوبات متفاوتة في ملف تزوير جوازات وتأشيرات السفر لدول فرنسا واسبانيا، حيث تم إدانة 6 متهمين موقوفين بعقوبة 6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق كل من المدعو ” ب.اسماعيل”، ” ب.زهير”، ” ت.شعيب”، ” ح.ابوبكر”، “س.كوثر”، “ص.زهير” .

كما تم إدانة المتهمين كل منو ” د. رضا”، “ج. سعيد” ” م.فوزي”، ومسافرين اثنين كل من” م. يوبا”،”إ.صبرينة “، ” ز.سامية” ش. يزيد” بـ3 سنوات حبساً نافذاً.

وتأتي المتابعة الجزائية في ملف الحال في حق المتهمين السالف ذكره بعد تحقيقات أمنية أطاحت بصاحبة وكالة سياحية الكائن مقرّها بولاية بجاية المتهمة المسماة ” إ.ص” وعاملين معها بالمكتب كل من “ز.س” و” د.ر” بعد اكتشاف جريمة تزوير طالت جوازات سفر وتأشيرات سفر لدولتي إسبانيا وفرنسا مزورتين، بعد تفحص الوثائق بشبابيك مطار هواري بومدين. وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة ” إ.صبرينة” جعلت من مكتب أعمالها بالوكالة ورشة لتزوير الوثائق للمسافرين مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 220 مليون، بتواطؤ بقية المتهمين.

وانتهت التحريات في القضية بتوقيف كل من المتهمة الرئيسية “إ. ص”،” وعاملين بالوكالة السياحية كل من ز.س” و ” د. ر”، “ج. س” ” م.ف”، ومسافرين اثنين كل من” م. ي”،” ش. ي” ومتابعتهم بجنحة تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة التزوير في وثائق إدارية وجنحة عدم التبليغ عن جنحة.

” جوازات سفر و” فيزات” مشبوهة تفجر القضية”

<p>وقائع القضية انطلقت بتاريخ 2024/06/19، حيث تم تحت تصرف الشرطة القضائية بباب الزوار من طرف الشرطة القضائية لمصلحة شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، المدعو المسافر”مرسل جوبا”، الذي كان متوجها الى مطار برشلونة باسبانيا، على متن الرحلة الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية بواسطة جواز سفره الجزائري المثبت به بالصفحة 04 تأشيرة سفر اسبانية سارية المفعول الى غاية 2024/06/24 مدة الإقامة 07 أيام. ولدى تفحص هذه التأشيرة تبين بأنها مزورة مصرحا بأنه تحصل على الوثيقة من وكالة سياحية بمدينة بجاية مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم ، مؤكدا بأنه قدم جواز سفره العاملتين بذات الوكالة كل من المسماة “صبرينة” والمسماة” سامية” وهذا خلال شهر فيفري المنصرم، ليتم الإتصال به في شهر ماي الماضي، حيث دفع 50 مليون كتكاليف التأشيرة إضافة إلى مبلغ 15 مليون سنتيم و 5000 دج كتكاليف تذكرة السفر وحجز الفندق مشيرا مبلغ إجمالي قدره 65 مليون سنتيم و 5000 دج .

وفي سفرية أخرى مبرمجة بتاريخ2024/10/08، تم اكتشاف جواز سفر آخر محل شبهة تزوير يخص المسافر “ش. يزيد” الذي كان متجها إلى مطار برشلونة الإسباني صادر بتاريخ 2021/11/28 عن دائرة أقبو مثبت بتأشيرة سفر إلى اسبانية سارية لمدة الإقامة بها 45 يوما، صرح بأنه تحصل على التأشيرة من طرف وكالة سياحية تقع بولاية بجاية بمبلغ قدره 80 مليون سنيتم.

التحريات الأولية

وكللت التحريات الأولية بتحديد إسم الوكالة التي تعامل معها كلا المسافرين بولاية بجاية وتبيت أن المسماة “إ. صبرينة ” هي مالكة الوكالة السياحية والمسماة ” ز.سامية” تعمل لديها ، فتم توقيفهما كل ” “ب. صبرينة” و”ز. سامية ” برفقة “د. ر” الذي يزاول مهامه بمكتب الأعمال بالوكالة، ولدى تفتيش المكتب، تم ضبط 4 أجهزة حاسوب، 4 هواتف نقالة مع حجز سيارة من نوع “سيات ابيزا” .

كما تمت معاينة هاتفها النقال “إ.صبرينة”، تبين وجود محادثات صوتية ونصية مع المدعو” م.فوزي ” تطلب منه استخراج تأشيرات سفر لدول كندا اسبانيا وفرنسا وكذا محادثات مع زبائن لإستخراج ملفات قاعدية لتأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية ضخمة تتمثل في “تأشيرة سفر كندا بقيمة 150 مليون سنتيم” ، تأشيرة سفر لفرنسا 220 مليون سنتيم” ، إضافة إلى توسطها للزبائن للحصول على مختلف الوثائق المزورة وكذا مختلف التأشيرات مقابل مبالغ مالية.وصرح المتهمة “ا.ص” في الجلسة أنها تعمل في مجال حجز المواعيد والتسجيلات والإستشارة والتوجيه، وان المسماة “سامية” تعمل معها بالمكتب منذ9 سنوات. أما بشان التأشيرتين المضبوطتين عند كل من “م.ج” و “ش. ي”، فقد أكدت بأنهما اتفقا مع المدعو” م. ف” الذي الذي عمل معها بالوكالة لمدة شهر فقط ولم تتدخل بشأنها نافية علمها بأن التأشيرتين مزورتين.

وأوضحت المتهمة بأن “ش.يزيد”، ارسلته لها شقيقتها المقيمة بفرنسا لمساعدته لاستخراج التأشيرة، واتفق مع” فوزي” وأنه هناك شخص آخر تمكن من الحصول عن طريق مكتبها ومن طرف المدعو “م. فوزي” مقابل مبلغ مالي على تأشيرة سفر إسبانية مزورة، وتمكن من السفر من خلالها الى إسبانيا، ويتعلق الأمر بالمسمى “ج. لامين” وتم التأكد فعلا من مغادرته أرض الوطن بتاريخ 2024/07/22 عبر مطار السانية بوهران عبر تنقيطه من طرف المحققين.

تفاصيل أخرى

كما شاركت في عملية رابعة أخرى لعائلة من أربعة أفراد تريد السفر وقاموا بمنحها مبلغ 50 مليون سنتيم. وتم تحضير تأشيرات سفر خاصة بهم من طرف ” فوزي”، لكنه لم يمنحهم لهم كونهم لم يكملوا المبلغ المتفق عليه. وأين أعادت لهم جزءا من المبلغ المالي. معترفة أنها فعلا شاركت” فوزي” في استخراج ثلاث تأشيرات مقابل مبلغ مالي قدره 350 مليون سنتيم للتأشيرة الواحدة. وكان نصيبها 50 مليون سنتيم للواحدة. أين يقوم هو بالتزوير بينما هي تستعمل المكتب الذي يعد ملكا لها وهي مسيرته لإستقطاب الزبائن. وانها هي من تسلمت مبلغ قدره 15000 أورو من “ش. يزيد” واعترفت بتسلمها مبلغ 50 مليون سنتيم من المدعو “م. جوبا” الذي منح مبلغ 300 مليون كما أنها أخذت مبلغ 150 مليون سنتيم في 3 عمليات بدون احتساب.

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