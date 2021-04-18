أحكام تصل لـ6 سنوات حبسا نافذا في الحق المتهمين في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة

الوطني
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أحكام تصل لـ6 سنوات حبسا نافذا في الحق المتهمين في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة
بقلم نجيبة سماي

أصدرت محكمة تيبازة اليوم احكاما في حق 26 متهم في قضية فساد طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة.

وتراوحت الاحكام مابين البراءة و 6 سنوات حبس نافذ في حق المتهمين.

و يتواجد من بين المتهمين المتابعين في القضية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي “ب ع”و كذا المدير العام الأسبق “ش ر”.

كما يوجد  من بين المتهمين عدد من  الإطارات المركزية بالمؤسسة و كذلك مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي “د ه”.

ومن بين المتهمين أيضا مدير عام بالنيابة أسبق “أ م “الى جانب ايضا متهمين اخرين ، من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري0

بالإضافة إلى و أحد اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التسيير السياحي و مدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم “تبديد أموال عمومية” و “مخالفة قانون الصفقات العمومية” و “منح مزايا بدون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة” و “المشاركة في قضية فساد” و “إبرام صفقات مشبوهة”.


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