أحكام قضائية تصل 4 سنوات للمتورطين بسرقة دراجة نارية في دويرة

أصدرت محكمة شراقة، اليوم الخميس، أحكاما قضائية نهائية في حق المتورطين في قضية سرقة دراجة نارية بالطريق السريع دويرة.

وأدانت المحكمة، المتهمين الأول والثاني بـ 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية، وتعويض الضحية بـ400 ألف دج.

وأدانت المحكمة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق المتورط الفار مع إصدار أمر بالقبض عليه

وقد تم 6 أوت الماضي، إيداع شخصين تورطا في سرقة دراجة نارية بعد الاعتداء على صاحبها بالطريق السريع بالعاصمة.

للتذكير، فقد قام المتهمان بالسطو عن طريق استعمال سلاح أبيض على دراجة نارية بالطريق الاجتنابي الثاني بمنطقة الدويرة بالعاصمة.

وقام مواطنون بتصوير عملية السطو، حيث نشروا لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما ساهم في تحديد هوية أحد المتورطين.